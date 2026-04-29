Моуринью ответил на слухи о "Реале"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, специалист дал понять, что на данный момент полностью сосредоточен на задачах своего клуба. "Моя следующая цель - вывести "Бенфику" в Лигу чемпионов. Если мы выиграем следующие три матча, мы сыграем в главном европейском соревновании. Это единственное, о чем я думаю", - заявил Моуринью.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает кандидатуру португальского тренера в качестве замены Альваро Арбелоа.

На данный момент "Бенфика" занимает второе место в чемпионате Португалии после 31 тура, отставая от лидирующего "Порту" на семь очков. Моуринью возглавил лиссабонский клуб в сентябре прошлого года. Ранее он уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.