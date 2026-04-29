29 Апреля 2026 19:30
Моуринью ответил на слухи о "Реале"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, специалист дал понять, что на данный момент полностью сосредоточен на задачах своего клуба. "Моя следующая цель - вывести "Бенфику" в Лигу чемпионов. Если мы выиграем следующие три матча, мы сыграем в главном европейском соревновании. Это единственное, о чем я думаю", - заявил Моуринью.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает кандидатуру португальского тренера в качестве замены Альваро Арбелоа.

На данный момент "Бенфика" занимает второе место в чемпионате Португалии после 31 тура, отставая от лидирующего "Порту" на семь очков. Моуринью возглавил лиссабонский клуб в сентябре прошлого года. Ранее он уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

Новости по теме

Допинг-дело Мудрика дошло до CAS
18:58
Мировой футбол

Допинг-дело Мудрика дошло до CAS

Допинговый скандал вокруг полузащитника "Челси" выходит на международный уровень

Барбер футболистов: "Я даже не знал, что это игрок "Карабаха"
17:43
Мировой футбол

Барбер футболистов: "Я даже не знал, что это игрок "Карабаха" - ФОТО

Бакинский мастер рассказал, как стал работать с легионерами чемпиона Азербайджана
Стали известны судейские назначения на матч "Нефтчи" - "Карабах"
17:29
Мировой футбол

Стали известны судейские назначения на матч "Нефтчи" - "Карабах"

Встречу обслужит Камранбей Рагимов

16-летний школьник побил мировой рекорд в скалолазании
17:04
Мировой футбол

16-летний школьник побил мировой рекорд в скалолазании

Чжао Ичэн преодолел 15-метровую стену за 4,58 секунды

Мануэль Нойер объяснил пять пропущенных мячей от "ПСЖ"
16:54
Мировой футбол

Мануэль Нойер объяснил пять пропущенных мячей от "ПСЖ"

Вратарь "Баварии" признал силу соперника и посетовал на невезение

Люка Шевалье может покинуть "ПСЖ" в конце сезона
16:06
Мировой футбол

Люка Шевалье может покинуть "ПСЖ" в конце сезона

Французский голкипер не желает оставаться вторым номером

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 Апреля 01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
27 Апреля 06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей