Барбер футболистов: "Я даже не знал, что это игрок "Карабаха" - ФОТО

Азербайджанский барбер Намиг Мирзаев, известный работой с футболистами, признался, что его путь в профессиональный футбол начался случайно - с визита капитана "Карабаха" Абдуллы Зубира.

"Впервые к нам пришел Абдулла Зубир. Я тогда работал на улице Низами и даже не знал, что он футболист "Карабаха". Постриг его, ему понравилось, а потом все постепенно пошло дальше", - рассказал Мирзаев в интервью Teleqraf.az.

По словам мастера, позже с ним связался Кади Борхес, затем появились Леандро Андраде, Матеуш Кохальски и другие игроки агдамского клуба. Сейчас он регулярно работает сразу с несколькими футболистами "Карабаха", а также с нападающим "Туран Товуза" Ибрагимой Ваджи.

Барбер отметил, что многие легионеры стали для него не просто клиентами, а друзьями. Он проводит время с игроками вне работы, встречается с ними в ресторанах и поддерживает общение семьями.

"Они относятся ко мне не просто как к парикмахеру. Мы можем вместе поужинать, встретиться в городе, провести свободное время", - сказал Мирзаев.

По его словам, футболисты особенно ценят аккуратность и регулярный уход за внешностью. Некоторые вызывают его домой или на клубную базу перед матчами, а отдельные игроки стригутся почти каждую неделю. Мирзаев также признался, что раньше не интересовался футболом, однако после знакомства с игроками начал следить за матчами "Карабаха" и посещать еврокубковые встречи команды.