Нойер - о пяти пропущенных от "ПСЖ": "Все еще возможно"

29 Апреля 2026 19:49
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал поражение от "ПСЖ" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bayern&Germany, мюнхенский клуб уступил в Париже со счетом 4:5, пропустив пять мячей в напряженной и результативной встрече. Нойер признал, что такой итог неприятен для любого голкипера, однако отметил сложность эпизодов.
"Конечно, пропустить пять голов - это неприятно для любой защиты и любого вратаря. Вы видели эти голы. Было сложно отразить любой из них. Дважды я был очень близок к тому, чтобы коснуться мяча. Но мы действительно проявили характер и хорошо отыгрались. Мы даже могли сделать счет 5:5", - заявил Нойер.

Голкипер также подчеркнул, что команда сохраняет шансы на выход в финал. "Мы знаем, что на следующей неделе у нас домашняя игра и что все в наших руках. Все еще возможно", - добавил он.

Ответный матч между "Баварией" и "ПСЖ" состоится 6 мая в Мюнхене на стадионе "Арена Мюнхен".

