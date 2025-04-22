Игрок соперника сборной Азербайджана провел проверку на детекторе лжи

Гендиректор "Шахтёра" Сергей Палкин заявил, что вингер "Челси" Михаил Мудрик прошёл проверку на детекторе лжи после положительного допинг-теста, сданного в декабре прошлого года, сообщает İdman.biz.

По его словам, сам футболист не понимает, как запрещённое вещество могло оказаться в его организме, и категорически отрицает умышленное нарушение.

«Он не имеет ни малейшего представления, как это произошло. Его адвокаты организовали проверку на полиграфе, и он её прошёл. Это будет частью доказательной базы, подтверждающей, что он не нарушал правила сознательно», — цитирует Палкина Give me Sport.

Сейчас сторона игрока ожидает результаты пробы B и пытается выяснить источник запрещённого вещества. В случае подтверждения вины Мудрику может грозить дисквалификация сроком до четырёх лет. Однако Палкин подчёркивает:

«Он первоклассный футболист и очень хороший человек. Его нужно защитить».

Напомним, что Мудрик также является игроком сборной Украины, которая, в свою очередь, является соперником сборной Азербайджана в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Также команде Фернанду Сантуша будут противостоять команды Франции и Исландии.

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