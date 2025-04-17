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"Челси" из-за допинга изменил условия контракта вингера соперника сборной Азербайджана

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 00:06
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"Челси" из-за допинга изменил условия контракта вингера соперника сборной Азербайджана

Вингер «Челси» Михаил Мудрик, отстраненный от футбола с декабря 2024 года из-за положительного допинг-теста, до сих пор не вернулся на поле, сообщает İdman.biz.

Тем временем, как сообщает İdman.biz со ссылкой Daily Mail, клуб внес изменения в контракт с футболистом, приобретенным за 89 млн фунтов.

Что именно изменилось в условиях соглашения, не раскрывается, а вокруг дисквалификации украинца по-прежнему сохраняется туман. Мудрик ожидает результаты анализа "B-пробы" и настаивает, что никогда сознательно не употреблял запрещённые вещества.

Если вину подтвердят, Мудрику может грозить до четырех лет отстранения, что станет серьёзным ударом для «Челси», подписавшего его на восемь лет. С декабря не было ни одного официального обновления по делу, и сроки вынесения вердикта пока неизвестны.

Напомним, Мудрик также является игроком национальной команды Украины, являющейся соперником сборной Азербайджана в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Также подопечные Фернанду Сантуша в квалификации мундиаля сыграют со сборными Франции и Исландии.

İdman.biz

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