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Жена форварда "Галатасарая" рассказала о самой большой ошибке в жизни

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2025 20:01
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Жена форварда "Галатасарая" рассказала о самой большой ошибке в жизни

Жена нападающего сборной Испании и «Галатасарая» Альваро Мораты — Элис Кампелло — признала, что их с мужем расставание стало «самой большой ошибкой» в их жизни.

Как передает İdman.biz, пара, воспитывающая четверых детей, объявила о разрыве в августе 2024 года, но воссоединилась спустя пять месяцев — в январе 2025-го.

В интервью итальянскому шоу Verissimo Кампелло рассказала, что время врозь помогло им осознать ценность отношений: «Мы повторяем это каждый день — не понимаем, как могли принять такое решение. Этот опыт многому нас научил. Мы поняли, каково это — быть друг без друга».

Воссоединение стало эмоциональным моментом для пары, и теперь они вместе с детьми строят жизнь заново.

İdman.biz

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