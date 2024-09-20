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Историческое "достижение" игрока "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
20 Сентября 2024 14:03
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Историческое "достижение" игрока "Барселоны"

Полузащитник Эрик Гарсия получил самую быструю красную карточку «Барселоны» в истории Лиги чемпионов, сообщает OptaJose в социальной сети X.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 23:00

Монако - Барселона - 2:1

1:0 Аклиуш – 16' 1:1 Ямаль – 28' 2:1 Иленикена – 71'

Удаления: нет / Гарсия – 10'

Напомним, Гарсия получил красную карточку на 10-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», испанец получил красную карточку за то, что пошёл выручать своего голкипера и был вынужден фолить на границе штрафной. Арбитр квалифицировал это нарушение как фол последней надежды.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, проведёт игру с «Янг Бойз». Встреча состоится 1 октября.

İdman.biz

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