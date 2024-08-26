"Рома" и "Аталанта" остались без очков

В итальянской Серии А проведено 4 игры II тура.
İdman.biz сообщает, что «Рома» и «Аталанта» завершили тур без очков.
Представитель Бергамо проиграл «Торино». Хотя у команды был шанс избежать поражения на последних минутах, Пашалич не смог реализовать пенальти.
А «Рома» уступила «Эмполи» на своем поле.
Итальянская Серия А
II тур
24 августа
«Парма» — «Милан» — 2:1.
«Удинезе» — «Лацио» — 2:1
«Интер» — «Лечче» — 2:0
«Монца» – «Дженоа» – 0:1
25 августа
«Фиорентина» – «Венеция» – 0:0
«Торино» – «Аталанта» – 2:1
«Рома» – «Эмполи» – 1:2
«Наполи» – «Болонья» – 3:0
26 августа
«Кальяри» — «Комо»
«Верона» — «Ювентус».
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