"Рома" и "Аталанта" остались без очков

В итальянской Серии А проведено 4 игры II тура.

İdman.biz сообщает, что «Рома» и «Аталанта» завершили тур без очков.

Представитель Бергамо проиграл «Торино». Хотя у команды был шанс избежать поражения на последних минутах, Пашалич не смог реализовать пенальти.

А «Рома» уступила «Эмполи» на своем поле.

Итальянская Серия А

II тур

24 августа

«Парма» — «Милан» — 2:1.

«Удинезе» — «Лацио» — 2:1

«Интер» — «Лечче» — 2:0

«Монца» – «Дженоа» – 0:1

25 августа

«Фиорентина» – «Венеция» – 0:0

«Торино» – «Аталанта» – 2:1

«Рома» – «Эмполи» – 1:2

«Наполи» – «Болонья» – 3:0

26 августа

«Кальяри» — «Комо»

«Верона» — «Ювентус».

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