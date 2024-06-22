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Известный футболист начал заниматься теннисом

Мировой футбол
Новости
22 Июня 2024 17:28
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Известный футболист начал заниматься теннисом

Диего Форлан, ветеран сборной Уругвая, нашел для себя новый вид спорта.

Как сообщает İdman.biz, он начал заниматься профессиональным теннисом.

Форлан, уже принимавший участие в нескольких турнирах, дошёл до 1/4 финала турнира ITF MT1000. На этом этапе он проиграл бразильцу Антонио Амро.

Диего занимает 438-е место в рейтинге теннисистов старше 45 лет.

Отметим, что 45-летний Форлан завершил футбольную карьеру в 2018 году. Уругваец защищал честь таких сильных клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер».

İdman.biz

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