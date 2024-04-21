Очередное Месси-шоу - ВИДЕО

В ночь с 20 на 21 апреля на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился матч МЛС. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», «Интер Майами» на своём поле сыграл обыграл «Нэшвилл» со счётом 3:1.

США - Major League Soccer . МЛС

21 апреля 2024, воскресенье. 03:30

Интер Майами - Нэшвилл - 3:1

0:1 Негри – 2' (автогол) 1:1 Месси – 11' 2:1 Бускетс – 39' 3:1 Месси – 81'

На второй минуте «Нэшвилл» вышел вперёд. Защитник «Интер Майами» Франко Негри переправил мяч в собственные ворота. Уже на 11-й минуте счёт сравнял аргентинский форвард хозяев Лионель Месси. Голевая передача на счету уругвайца Луиса Суареса. Ещё до перерыва Серхио Бускетс с передачи Месси точным ударом вывел команду Херардо Мартино вперёд. В концовке второго тайма Месси с одиннадцатиметровой отметки установил окончательный победный для хозяев результат.

Отметим, Бускетс забил свой первый гол в официальных матчах за «Интер Майами».

Также добавим, бывший игрок «Барселоны» Жорди Альба остался вне заявки на данный матч.

На данный момент «Интер Майами» с 18 очками за 10 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нэшвилл» с семью очками расположился на 25-й строчке свободной таблицы.

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