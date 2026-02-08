Президент "Реала" считает предательством выход "Барселоны" из Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес крайне негативно отреагировал на решение "Барселоны" официально покинуть проект Европейской Суперлиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, глава "сливочных" расценивает этот шаг как предательство со стороны президента сине гранатовых Жоана Лапорты.

По информации источника, Перес чувствует себя преданным и считает, что выход "Барселоны" существенно обострил отношения между клубами. В мадридском клубе намерены усилить давление на каталонцев на фоне продолжающегося судебного процесса по делу Негрейры.

Отметим, что "Барселона" официально объявила о выходе из Суперлиги в субботу, 7 февраля. В настоящее время "Реал" остается единственным клубом, продолжающим участие в данном проекте.