Роналду может вернуться в Европу и перейти в "Спортинг"

Звезда саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в европейском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, 41 летний нападающий рассматривает вариант возвращения в Португалию.

По информации источника, Роналду может подписать контракт с лиссабонским "Спортингом", где начинал профессиональную карьеру. Сообщается, что на фоне бойкота матчей "Аль-асра" вокруг будущего португальца активизировались разговоры о возможном уходе из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение Роналду с "Аль-Насром" рассчитано до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 12 млн евро.