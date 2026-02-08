9 Февраля 2026
RU

Роналду может вернуться в Европу и перейти в "Спортинг"

Мировой футбол
Новости
8 Февраля 2026 14:16
32
Роналду может вернуться в Европу и перейти в "Спортинг"

Звезда саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в европейском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, 41 летний нападающий рассматривает вариант возвращения в Португалию.

По информации источника, Роналду может подписать контракт с лиссабонским "Спортингом", где начинал профессиональную карьеру. Сообщается, что на фоне бойкота матчей "Аль-асра" вокруг будущего португальца активизировались разговоры о возможном уходе из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение Роналду с "Аль-Насром" рассчитано до конца июня 2027 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 12 млн евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Реала" Милитао
07:14
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Реала" Милитао

В настоящее время бразилец травмирован
"Реал" нанес гостевое поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

"Реал" нанес гостевое поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Валенсия" проиграла третий матч подряд
"Ювентус" вырвал ничью в матче с "Лацио" благодаря голу Пьера Калюлю на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:58
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал ничью в матче с "Лацио" благодаря голу Пьера Калюлю на 90+6-й минуте - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И одержал пятую победу подряд в Серии А
"ПСЖ" разгромил "Марсель" в Лиге 1 - ВИДЕО
01:42
Мировой футбол

"ПСЖ" разгромил "Марсель" в Лиге 1 - ВИДЕО

"ПСЖ" лидирует в таблице чемпионата Франции
Слот — о поражении "Ливерпуля" от "Манчестер Сити": "Мы уже привыкли пропускать в добавленное время"
01:00
Мировой футбол

Слот — о поражении "Ливерпуля" от "Манчестер Сити": "Мы уже привыкли пропускать в добавленное время"

"Ливерпуль" с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии
Кристиан Ромеро установил антирекорд по количеству удалений среди игроков АПЛ
00:40
Мировой футбол

Кристиан Ромеро установил антирекорд по количеству удалений среди игроков АПЛ

За пять лет защитник получил шесть красных карточек во всех турнирах за клуб
Левандовски вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"
00:20
Мировой футбол

Левандовски вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Польский нападающий перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии" в 2022 году

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Февраля 16:08
Олимпиада-2026

Азербайджан на Зимней Олимпиаде-2026: два спортсмена и пока без шансов на медали – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Азербайджане уже появились предпосылки к увеличению числа участников страны на Зимних Олимпийских играх