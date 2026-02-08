"Манчестер Юнайтед" уже превзошел весь прошлый сезон по очкам

"Манчестер Юнайтед" уже набрал больше очков в сезоне АПЛ 2025/2026, чем за весь прошлый чемпионат. Как сообщает İdman.Biz, это произошло после победы над "Тоттенхэмом" в матче 25-го тура английской Премьер лиги.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Мбемо на 38-й минуте и Фернандеш на 81-й. Отметим, что "Тоттенхэм" остался в меньшинстве после удаления Ромеро на 29-й минуте.

Таким образом, за 13 туров до завершения чемпионата "Манчестер Юнайтед" набрал 44 очка. Для сравнения, в прошлом сезоне команда завершила турнир с 42 очками и заняла 15-е место в таблице.

После 25 сыгранных матчей "Юнайтед" располагается на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего вторым "Манчестер Сити", имеющего матч в запасе, составляет три очка.