Тренер "Марселя": "Я не повар, у меня нет рецепта игры с ПСЖ"

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, итальянский специалист отметил, что универсального рецепта успешной игры против парижан не существует.

"Всегда сложно понять, как лучше всего играть с "ПСЖ". Мы провели против них две хорошие игры, но они по прежнему остаются одной из сильнейших команд Европы и в прошлом сезоне выиграли все. Нам нужно повторить то, что мы уже делали в матчах с ними. У нас есть сильные игроки, мы должны оставаться скромными, но при этом готовиться к победе", - заявил Де Дзерби.

Отдельно тренер остановился на прогрессе Мейсона Гринвуда. "Он игрок мирового класса и становится все более разносторонним футболистом. Он остался в "Марселе", понял, что все, что мы ему говорим, делается ради его же блага и ради команды. Он стал более открытым и человечным, и все могут это оценить", - отметил наставник.

Говоря о тактических аспектах, Де Дзерби добавил: "Рецепта успеха нет. Я не повар и у меня нет рецепта хорошей игры против "ПСЖ". Нужно просто играть в футбол, используя наши сильные стороны. Мы представляем историю и город, и это накладывает дополнительную ответственность".

После 20 туров "Марсель" занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 с 39 очками, тогда как "ПСЖ" располагается на второй позиции, набрав 48 очков.