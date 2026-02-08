Защитник за 63 млн евро, которого ждет "Ливерпуль", выбыл из строя

Защитник французского "Ренна" Жереми Жаке получил травму по ходу недавнего матча чемпионата Франции. Повреждение футболист заработал в поединке, завершившемся поражением его команды со счетом 1:3, сообщает İdman.Biz.

По словам главного тренера "Ренна" Хабиба Бейе, у игрока диагностирована травма плеча. В ближайшее время клуб проведет дополнительные обследования, после чего станет понятна степень серьезности повреждения. В "Ливерпуле" внимательно следят за ситуацией и ожидают официальной информации из Франции.

Напомним, ранее было объявлено, что Жереми Жаке перейдет в "Ливерпуль" по окончании текущего сезона. Сумма трансфера составит 63 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции защитник провел 19 матчей, в которых получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.