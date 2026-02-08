Неймар может завершить карьеру в 2026 году в случае непопадания на ЧМ

Нападающий "Сантоса" Неймар рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры в 2026 году, если не получит вызов на чемпионат мира. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, выступление на Чемпионат мира по футболу и борьба за титул являются для игрока единственной оставшейся мотивацией.

По информации источника, 34 летний форвард делает все возможное, чтобы восстановиться после травмы колена и вернуться на высокий уровень к турниру. В конце декабря Неймар перенес артроскопию после разрыва медиального мениска.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца 2026 года. Рыночная стоимость нападающего, по данным Transfermarkt, оценивается в 10 млн евро.