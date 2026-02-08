Мать Мбаппе получает в "Реале" 4,5 млн евро в год

Мадридский "Реал" выплачивает Файзе Ламари, матери и менеджеру нападающего Килиана Мбаппе, 4,5 млн евро в год после вычета налогов.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на A Bola, ее доход превышает зарплаты сразу нескольких футболистов основной команды.

По данным португальских журналистов, меньше Ламари в "Реале" зарабатывают такие игроки, как Андрей Лунин, Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Браим Диас, Гонсало Гарсия и Эндрик.

Отмечается, что зарплата Файзы Ламари составляет около 30 процентов от оклада самого Мбаппе, который получает 15 млн евро за сезон. Изначально она рассчитывала на половину доходов сына, так как является его официальным менеджером, однако французский форвард отказался от этого варианта и в итоге стороны пришли к компромиссному соглашению.