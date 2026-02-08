"Ливерпуль" готов продать нападающего за 25–30 млн евро

"Ливерпуль" рассматривает вариант с продажей крайнего нападающего Федерико Кьезы в летнее трансферное окно. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, 28-летний футболист не сумел в полной мере адаптироваться к условиям английской Премьер лиги.

По информации источника, мерсисайдский клуб готов отпустить итальянца за сумму в диапазоне 25–30 млн евро. Интерес к Кьезе проявляют сразу несколько клубов Серии А. В частности, "Ювентус" уже начал работу над возможным возвращением игрока, а также вариант трансфера рассматривают "Рома" и "Наполи".

В текущем сезоне Федерико Кьеза принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Общее игровое время вингера составило 392 минуты. Контракт футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 18 млн евро.