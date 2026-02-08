Флик может покинуть "Барселону" по окончании сезона

Главный тренер "Барселоны" Ханс Дитер Флик может покинуть клуб по завершении текущего сезона в случае, если действующий президент сине гранатовых Жоан Лапорта не будет переизбран на этот пост.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, президентские выборы в "Барселоне" состоятся 15 марта, а новый глава клуба вступит в должность 1 июля.

По информации источника, немецкий специалист считает себя частью команды Лапорты и готов продлить контракт только в случае его переизбрания. Отмечается, что до 1 июля никаких официальных шагов по будущему Флика предприниматься не будет.

При этом подчеркивается, что один из кандидатов на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт уже выразил желание сохранить Ханса Дитера Флика на посту главного тренера в случае своей победы на выборах.