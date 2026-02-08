Анчелотти назвал 11 игроков сборной Бразилии, которые точно поедут на ЧМ 2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что 11 футболистов уже гарантировали себе место в заявке национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, итальянский специалист обозначил игроков, на которых точно рассчитывает на турнире.

В список вошли Алиссон Бекер, Маркиньос, Габриэль, Каземиро, Бруно Гимараэс, Винисиус Жуниор, Эстевао, Рафинья, Родриго, Габриэль Мартинелли и Матеус Кунья.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Матчи турнира примут США, Канада и Мексика. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале предыдущего мундиаля обыграла команду Франции.