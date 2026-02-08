В Англии матч дважды останавливался из за белки на поле - ВИДЕО

Курьезный инцидент случился во время матча 31-го тура английского Чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бристоль Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, встреча на стадионе в Кингстон апон Халле была дважды прервана из-за выбежавшей на поле белки.

Впервые игра была остановлена на 54-й минуте, когда животное появилось на газоне. После возобновления матча белка вернулась на поле спустя пять минут, при этом дважды забежала в ворота "Бристоль Сити". В итоге грызуна удалось поймать возле рекламных щитов, после чего встреча продолжилась еще через три минуты.

Сам матч завершился поражением "Халл Сити" со счетом 2:3.