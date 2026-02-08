Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о проблемах своей команды с реализацией голевых моментов. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на City Report, испанский специалист признал, что именно этот фактор мешает клубу быть ближе к вершине турнирной таблицы АПЛ.

"За последние тысячу игр мы упустили огромное количество моментов: в штрафной, с пенальти, выходы один на один с вратарем. Ужас. Мы могли бы набрать больше очков и быть ближе к первому месту в Премьер лиге, но таковы реалии АПЛ", - заявил Гвардиола.

Наставник отметил, что в отдельных матчах его команда демонстрировала парадоксальные результаты. "Нам удалось обыграть "Реал" на "Бернабеу", но при этом в некоторых матчах АПЛ мы играли лучше, однако очки не набирали. Иногда так бывает, и с этим нужно смириться", - подчеркнул он.

В настоящее время "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 47 очков после 24 сыгранных матчей.