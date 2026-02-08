8 Февраля 2026
RU

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги

Мировой футбол
Новости
8 Февраля 2026 10:15
29
Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги

Криштиану Роналду выразил серьезное недовольство ситуацией в "Аль-Насре" и выдвинул ультиматум руководству Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MBC, португальский форвард разочарован трансферной политикой клуба.

По информации источника, Роналду считает, что чиновники намеренно не усиливают "Аль-Наср", направляя основные ресурсы на поддержку "Аль-Хиляля" с целью обеспечить ему чемпионский титул. Футболист дал понять, что не готов мириться с таким положением дел и требует конкретных изменений уже в ближайшее трансферное окно.

"Если мои требования не будут удовлетворены в течение летнего периода, я уеду", - приводит источник слова Роналду.

Отмечается, что ключевым условием для продолжения карьеры португальца в "Аль-Насре" является реальное усиление состава, а также равное отношение к клубам со стороны руководства фонда. Ранее Роналду бойкотировал два матча своего клуба.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"
11:49
Мировой футбол

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"

Главный тренер горожан пожаловался на слабую реализацию моментов
"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"
11:16
Мировой футбол

"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"

Мадридский клуб заинтересован в подписании Ибраимы Конате на правах свободного агента

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"
10:59
Мировой футбол

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"

Полузащитник оформил четвертый хет трик в чемпионате Англии в составе лондонского клуба

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри
10:31
Мировой футбол

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри

Мадридский клуб рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" как потенциального лидера команды

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами
09:59
Мировой футбол

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами

При совершении обмена "Ливерпулю" придется доплатить
Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО

Капитан "Интер Майами" отметился голом и ассистом в игре, завершившейся вничью

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026