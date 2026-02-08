Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги

Криштиану Роналду выразил серьезное недовольство ситуацией в "Аль-Насре" и выдвинул ультиматум руководству Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MBC, португальский форвард разочарован трансферной политикой клуба.

По информации источника, Роналду считает, что чиновники намеренно не усиливают "Аль-Наср", направляя основные ресурсы на поддержку "Аль-Хиляля" с целью обеспечить ему чемпионский титул. Футболист дал понять, что не готов мириться с таким положением дел и требует конкретных изменений уже в ближайшее трансферное окно.

"Если мои требования не будут удовлетворены в течение летнего периода, я уеду", - приводит источник слова Роналду.

Отмечается, что ключевым условием для продолжения карьеры португальца в "Аль-Насре" является реальное усиление состава, а также равное отношение к клубам со стороны руководства фонда. Ранее Роналду бойкотировал два матча своего клуба.