Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО

Товарищеский матч между "Интер Майами" и эквадорской "Барселоной" завершился вничью со счетом 2:2. Встреча прошла в Гуаякиле и подарила болельщикам четыре забитых мяча, сообщает İdman.Biz.

Одним из ключевых действующих лиц матча стал капитан американского клуба Лионель Месси. Аргентинец отметился голом и результативной передачей, а второй мяч "Интер Майами" забил Герман Бертераме.

В составе хозяев поля отличились Жоао Рохас и Томас Мартинес. В концовке встречи "Интер Майами" остался в меньшинстве: на 87-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Давид Айяла.