37-летний Левандовски повторил достижение, покорявшееся лишь Месси и Роналду

37-летний польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски повторил историческое достижение двух легенд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду в топовых европейских чемпионатах в XXI веке. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sport.

По информации источника, Левандовски забил 10 голов в Ла Лиге сезона-2025/2026, став третьим игроком, достигшим двузначного числа мячей в 15 сезонах подряд в пяти ведущих европейских лигах этого столетия, после Роналду (16) и Месси (15). Роналду делал это в АПЛ ("Манчестер Юнайтед"), Ла Лиге ("Реал") и Серии А ("Ювентус"), а Месси в чемпионатах Франции ("ПСЖ") и Испании ("Барселона")

Левандовски играет за "Барселону" с лета 2022 года. Ранее он забивал мячи за "Баварию" и дортмундскую "Боруссию". В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами.