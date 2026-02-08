8 Февраля 2026
RU

"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике

Мировой футбол
Новости
8 Февраля 2026 07:14
30
"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта с Луисом Энрике

"ПСЖ" начал переговоры о продлении контракта со своим главным тренером Луисом Энрике. Клуб уверен в успехе, но испанский специалист пользуется большим спросом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Équipe.

Парижский клуб намерен подписать с испанцем новый контракт до 2030 года. В частном порядке руководство поясняет, что первоначальные переговоры проходят в очень спокойной атмосфере, все будет завершено в установленный срок. Руководство "ПСЖ" надеется, что тренер подпишет новый контракт до окончания сезона.

Энрике возглавил парижский клуб летом 2023 года. Под его руководством "ПСЖ" дважды выигрывал чемпионат Франции, стал двукратным обладателем Кубка Франции и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов сезона-2024/2025, а также Межконтинентального кубка.

После 20 матчей чемпионата Франции "ПСЖ" набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"
11:49
Мировой футбол

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"

Главный тренер горожан пожаловался на слабую реализацию моментов
"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"
11:16
Мировой футбол

"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"

Мадридский клуб заинтересован в подписании Ибраимы Конате на правах свободного агента

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"
10:59
Мировой футбол

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"

Полузащитник оформил четвертый хет трик в чемпионате Англии в составе лондонского клуба

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри
10:31
Мировой футбол

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри

Мадридский клуб рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" как потенциального лидера команды

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги
10:15
Мировой футбол

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги

Португалец недоволен трансферной политикой "Аль-Насра" и требует изменений уже летом

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами
09:59
Мировой футбол

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами

При совершении обмена "Ливерпулю" придется доплатить
Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО

Капитан "Интер Майами" отметился голом и ассистом в игре, завершившейся вничью

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026