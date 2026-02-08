"Фиорентина" сыграла вничью с "Торино" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Фиорентина" сыграла вничью с "Торино" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У хозяев голы забили Манор Соломон и Мойзе Кин, у гостей — Чезаре Казадеи и Гильермо Марипан.

"Фиорентина" не выигрывает уже четыре матча подряд (три поражения и ничья). С 18 очками после 24 встреч она идет на 18-м месте в таблице чемпионата Италии. "Торино" (27 очков после 24 матчей) располагается на 13-м месте.

В следующем туре «Фиорентина» 15 февраля сыграет в гостях с «Комо», «Торино» в тот же день примет «Болонью».

23:10

"Наполи" на выезде обыграл "Дженоа" в матче 24-го тура Серии А — 3:2.

У гостей дубль оформил Расмус Хойлунд, 23-летний датчанин забил гол на 20-й минуте и на 90+3-й минуте реализовал пенальти. Еще один гол на счету Скотта Мактоминея на 22-й минуте. У хозяев на 3-й минуте пенальти реализовал Руслан Малиновский, а на 57-й минуте отличился Лоренцо Коломбо.

На 76-й минуте встречи защитник "Наполи" Хуан Хесус получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Наполи" набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Дженоа" с 23 очками — на 16-й строчке.