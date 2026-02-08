8 Февраля 2026
RU

"Фиорентина" сыграла вничью с "Торино" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
8 Февраля 2026 01:46
45
"Фиорентина" сыграла вничью с "Торино" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Фиорентина" сыграла вничью с "Торино" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии — 2:2.

У хозяев голы забили Манор Соломон и Мойзе Кин, у гостей — Чезаре Казадеи и Гильермо Марипан.

"Фиорентина" не выигрывает уже четыре матча подряд (три поражения и ничья). С 18 очками после 24 встреч она идет на 18-м месте в таблице чемпионата Италии. "Торино" (27 очков после 24 матчей) располагается на 13-м месте.

В следующем туре «Фиорентина» 15 февраля сыграет в гостях с «Комо», «Торино» в тот же день примет «Болонью».

23:10

"Наполи" на выезде обыграл "Дженоа" в матче 24-го тура Серии А — 3:2.

У гостей дубль оформил Расмус Хойлунд, 23-летний датчанин забил гол на 20-й минуте и на 90+3-й минуте реализовал пенальти. Еще один гол на счету Скотта Мактоминея на 22-й минуте. У хозяев на 3-й минуте пенальти реализовал Руслан Малиновский, а на 57-й минуте отличился Лоренцо Коломбо.

На 76-й минуте встречи защитник "Наполи" Хуан Хесус получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Наполи" набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Дженоа" с 23 очками — на 16-й строчке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"
11:49
Мировой футбол

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"

Главный тренер горожан пожаловался на слабую реализацию моментов
"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"
11:16
Мировой футбол

"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"

Мадридский клуб заинтересован в подписании Ибраимы Конате на правах свободного агента

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"
10:59
Мировой футбол

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"

Полузащитник оформил четвертый хет трик в чемпионате Англии в составе лондонского клуба

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри
10:31
Мировой футбол

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри

Мадридский клуб рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" как потенциального лидера команды

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги
10:15
Мировой футбол

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги

Португалец недоволен трансферной политикой "Аль-Насра" и требует изменений уже летом

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами
09:59
Мировой футбол

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами

При совершении обмена "Ливерпулю" придется доплатить
Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО

Капитан "Интер Майами" отметился голом и ассистом в игре, завершившейся вничью

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026