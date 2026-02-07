8 Февраля 2026
"Байер" в гостях сыграл вничью с "Боруссией" из Менхенгладбаха в Бундеслиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

7 Февраля 2026 23:30
"Байер" на выезде сыграл вничью с "Боруссией" из Менхенгладбаха в матче 21-го тура Бундеслиги — 1:1.

На 10-й минуте встречи счет открыл полузащитник хозяев Янник Энгельхарт. На 45-й минуте хавбек "Боруссии" Филипп Сандер забил гол в свои ворота.

"Байер" с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Боруссия" с 22 очками — на 12-й строчке.

20:40

Дортмундская "Боруссия" обыграла на выезде "Вольфсбург" в матче 21-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У гостей голы забили Юлиан Брандт и Серу Гирасси. У хозяев отличился Константинос Кулиракис.

"Боруссия" одержала пятую победу подряд в Бундеслиге и с 48 очками занимает второе место в таблице. "Вольфсбург" с 19 очками — на 15-й строчке.

В параллельных матчах "Майнц" победил "Аугсбург" (2:0), "Гамбург" обыграл "Хайденхайм" (2:0), "Санкт-Паули" был сильнее "Штутгарта" (2:1), "Фрайбург" выиграл у "Вердера" (1:0).

