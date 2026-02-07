Фернандеш набрал 200 очков за "МЮ" в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметился голом в матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над "Тоттенхэмом" (2:0). Это результативное действие стало для футболиста 200-м за клуб из Манчестера в АПЛ, сообщает İdman.Biz.

Теперь на счету полузащитника 104 гола и 96 результативных передач за "Манчестер Юнайтед". Этого показателя Фернандеш достиг за 314 матчей. Быстрее среди игроков "МЮ" отметки в 200 результативных действий достиг лишь нападающий Уэйн Руни. Форварду для этого потребовалось 295 игр.

После 25 матчей в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" набрал 44 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире "Арсенал", у которого 53 очка.

В следующем туре манкунианцы встретятся с "Вест Хэм Юнайтед".