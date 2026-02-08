"Реал Сосьедад" уверенно победил "Эльче" в матче 23-го тура Ла Лиги - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Реал Сосьедад" и "Эльче". Победу в матче со счетом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник "Реала Сосьедад" Лука Сучич на 24-й минуте. На 37-й минуте форвард Микель Оярсабаль удвоил преимущество хозяев. Через пять минут нападающий "Эльче" Андре Силва сократил отставание. На 89-й минуте Орри Оускарссон забил третий мяч в ворота "Эльче", установив окончательный счет в игре — 3:1.

После 23 матчей чемпионата Испании "Реал Сосьедад" набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Эльче" заработал 24 очка и располагается на 13-й строчке.

21:28

"Барселона" в домашнем матче разгромила "Мальорку" в 23-м туре чемпионата Испании — 3:0.

Голы забили Роберт Левандовски, Ламин Ямаль и Марк Берналь. На счету Дани Ольмо ассистентский дубль.

"Барселона" одержала третью победу в Ла Лиге подряд. Каталонцы набрали 58 очков после 23 матчей и лидируют в таблице чемпионата. На второй строчке располагается "Реал" — 54 очка после 22 матчей.

"Мальорка" с 24 очками занимает 15-е место.