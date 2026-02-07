"Брентфорд" в гостях победил "Ньюкасл" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Брентфорд" на выезде обыграл "Ньюкасл" в матче 25-го тура АПЛ — 3:2.

У гостей голы забили Виталий Янельт на 37-й минуте, Игор Тиаго на 45+2-й минуте с пенальти и Данго Уаттара на 85-й минуте. У хозяев отличились Свен Ботман (24-я), а также Бруно Гимарайнш (79-я) с пенальти.

"Брентфорд" набрал 39 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Ньюкасл" с 33 очками — на 12-й строчке.

21:11

"Челси" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" в матче 25-го тура АПЛ — 3:1.

У гостей хет-трик оформил полузащитник Коул Палмер. 23-летний англичанин забил два гола с пенальти на 13-й и 35-й минуте, и еще один гол — с игры на 38-й минуте.

У хозяев единственный гол на счету нападающего Толуваласе Арокодаре (54-я минута).

"Челси" набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Вулверхэмптон" с 8 очками — на последней 20-й строчке.

В другом матче 25-го тура "Астон Вилла" в гостях сыграла вничью с "Борнмутом" — 1:1. Голы забили: Райан (55); Роджерс (22).

Еще в одном матче "Эвертон" на выезде победил "Фулхэм" со счетом 2:1. Голы забили: Миколенко (18, автогол); Дьюсбери-Холл (75), Лено (83, автогол).

21:00

Окончен матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли "Арсенал" и "Сандерленд". Победу со счетом 3:0 в этой игре одержали "канониры".

Мартин Субименди вывел лондонцев вперед на 42-й минуте, Виктор Дьекереш на 66-й минуте удвоил преимущество команды, а на 90+3-й минуте он оформил дубль.

После этой игры "Арсенал" с 56 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства, "Сандерленд" с 36 очками располагается на девятой строчке.

В параллельном матча "Вест Хэм" на выезде победил "Бернли" — 2:0. Голы забили Крисенсио Саммервилл и Валентин Кастельанос.

18:39

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Тоттенхэм" в матче 25-го тура чемпионата Англии — 2:0.

На 38-й минуте счет открыл Брайан Мбемо. За девять минут до конца основного времени отличился Бруну Фернандеш.

Гости с 29-й минуте играли вдесятером после удаления Кристиана Ромеро.

"МЮ" одержал четвертую победу подряд под руководством Майкла Кэррика. "Красные дьяволы" набрали 44 очка и занимают четвертое место в таблице АПЛ.

"Тоттенхэм" продлил серию без побед в АПЛ до семи матчей — четыре ничьих и три поражения. "Шпоры" с 29 очками занимают 14-е место в таблице.