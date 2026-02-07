Серия А: "Интер" едет в гости к "Сассуоло", пока "Милан" пропускает тур из-за Зимней Олимпиады – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 24-го тура.

Как передает İdman.Biz, тур стартовал в пятницу, 6 февраля, матчем "Верона" - "Пиза", который завершился со счетом 0:0.

Стоит отметить, что один из центральных матчей тура "Милан" - "Комо" был перенесен на 18 февраля, так как "Сан-Сиро" был задействован под церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которая прошла на этом стадионе.

"Дженоа" - "Наполи" (7 февраля)

"Наполи" продолжает погоню за лидерами и едет в Геную за важными очками, а для "Дженоа" это шанс укрепить позиции в середине таблицы и взять результат в матче с командой из верхней тройки.

Главная предматчевая цитата пришла со стороны хозяев. Главный тренер "Дженоа" Даниэле Де Росси назвал Антонио Конте тренером "мирового класса" и подчеркнул, что при полном составе "Наполи" выглядит "лучшим или вторым лучшим" по качеству состава в Серии А. При этом Де Росси отдельно отметил, что даже при кадровых проблемах, влияющих на ротацию, стартовый состав неаполитанцев остается очень сильным.

Из других новостей "Дженоа" можно отметить январскую активность на рынке: клуб, по словам Де Росси, сохранил ключевых игроков и добавил несколько качественных новичков, чтобы расширить варианты по ходу сезона.

"Сассуоло" - "Интер" (8 февраля)

Лидер чемпионата "Интер" проведет выездной матч против "Сассуоло", который идет рядом с плотной группой середняков и традиционно опасен дома. В текущей таблице миланцы остаются первыми, а "Милан" преследует их с матчем в запасе из-за переноса игры с "Комо".

Одна из самых обсуждаемых тем вокруг "Интера" на этом отрезке связана с дисциплиной: после инцидента с брошенным фаером в гостевом секторе в Кремоне итальянские власти ввели запрет на выезды для болельщиков "Интера" до 23 марта, и клуб публично осудил произошедшее.

С турнирной точки зрения для "Интера" важна стабильность: команда удерживает лидерство и старается не допускать осечек на фоне того, что преследователь в лице "Милана" продолжает набирать ход.

Остальные матчи 24-го тура Серии А:

6 февраля

"Верона" – "Пиза" 0:0

7 февраля

"Фиорентина" – "Торино"

8 февраля

"Болонья" – "Парма"

"Лечче" – "Удинезе"

"Ювентус" – "Лацио"

9 февраля

"Аталанта" – "Кремонезе"

"Рома" – "Кальяри"

18 февраля

"Милан" – "Комо" (перенесен)

Турнирная таблица Серии А перед субботней частью 24-го тура:

1. "Интер" – 55

2. "Милан" – 50

3. "Наполи" – 46

4. "Ювентус" – 45

5. "Рома" – 43

6. "Комо" – 41

7. "Аталанта" – 36

8. "Лацио" – 32

9. "Удинезе" – 32

10. "Болонья" – 30

11. "Сассуоло" – 29

12. "Кальяри" – 28

13. "Торино" – 26

14. "Дженоа" – 23

15. "Кремонезе" – 23

16. "Парма" – 23

17. "Лечче" – 18

18. "Фиорентина" – 17

19. "Пиза" – 15

20. "Верона" – 15