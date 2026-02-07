8 Февраля 2026
RU

Серия А: "Интер" едет в гости к "Сассуоло", пока "Милан" пропускает тур из-за Зимней Олимпиады – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Новости
7 Февраля 2026 17:28
62
Серия А: "Интер" едет в гости к "Сассуоло", пока "Милан" пропускает тур из-за Зимней Олимпиады – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 24-го тура.

Как передает İdman.Biz, тур стартовал в пятницу, 6 февраля, матчем "Верона" - "Пиза", который завершился со счетом 0:0.

Стоит отметить, что один из центральных матчей тура "Милан" - "Комо" был перенесен на 18 февраля, так как "Сан-Сиро" был задействован под церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которая прошла на этом стадионе.

"Дженоа" - "Наполи" (7 февраля)

"Наполи" продолжает погоню за лидерами и едет в Геную за важными очками, а для "Дженоа" это шанс укрепить позиции в середине таблицы и взять результат в матче с командой из верхней тройки.

Главная предматчевая цитата пришла со стороны хозяев. Главный тренер "Дженоа" Даниэле Де Росси назвал Антонио Конте тренером "мирового класса" и подчеркнул, что при полном составе "Наполи" выглядит "лучшим или вторым лучшим" по качеству состава в Серии А. При этом Де Росси отдельно отметил, что даже при кадровых проблемах, влияющих на ротацию, стартовый состав неаполитанцев остается очень сильным.

Из других новостей "Дженоа" можно отметить январскую активность на рынке: клуб, по словам Де Росси, сохранил ключевых игроков и добавил несколько качественных новичков, чтобы расширить варианты по ходу сезона.

"Сассуоло" - "Интер" (8 февраля)

Лидер чемпионата "Интер" проведет выездной матч против "Сассуоло", который идет рядом с плотной группой середняков и традиционно опасен дома. В текущей таблице миланцы остаются первыми, а "Милан" преследует их с матчем в запасе из-за переноса игры с "Комо".

Одна из самых обсуждаемых тем вокруг "Интера" на этом отрезке связана с дисциплиной: после инцидента с брошенным фаером в гостевом секторе в Кремоне итальянские власти ввели запрет на выезды для болельщиков "Интера" до 23 марта, и клуб публично осудил произошедшее.

С турнирной точки зрения для "Интера" важна стабильность: команда удерживает лидерство и старается не допускать осечек на фоне того, что преследователь в лице "Милана" продолжает набирать ход.

Остальные матчи 24-го тура Серии А:

6 февраля
"Верона" – "Пиза" 0:0

7 февраля
"Фиорентина" – "Торино"

8 февраля
"Болонья" – "Парма"
"Лечче" – "Удинезе"
"Ювентус" – "Лацио"

9 февраля
"Аталанта" – "Кремонезе"
"Рома" – "Кальяри"

18 февраля
"Милан" – "Комо" (перенесен)

Турнирная таблица Серии А перед субботней частью 24-го тура:

1. "Интер" – 55
2. "Милан" – 50
3. "Наполи" – 46
4. "Ювентус" – 45
5. "Рома" – 43
6. "Комо" – 41
7. "Аталанта" – 36
8. "Лацио" – 32
9. "Удинезе" – 32
10. "Болонья" – 30
11. "Сассуоло" – 29
12. "Кальяри" – 28
13. "Торино" – 26
14. "Дженоа" – 23
15. "Кремонезе" – 23
16. "Парма" – 23
17. "Лечче" – 18
18. "Фиорентина" – 17
19. "Пиза" – 15
20. "Верона" – 15

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"
11:49
Мировой футбол

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"

Главный тренер горожан пожаловался на слабую реализацию моментов
"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"
11:16
Мировой футбол

"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"

Мадридский клуб заинтересован в подписании Ибраимы Конате на правах свободного агента

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"
10:59
Мировой футбол

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"

Полузащитник оформил четвертый хет трик в чемпионате Англии в составе лондонского клуба

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри
10:31
Мировой футбол

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри

Мадридский клуб рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" как потенциального лидера команды

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги
10:15
Мировой футбол

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги

Португалец недоволен трансферной политикой "Аль-Насра" и требует изменений уже летом

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами
09:59
Мировой футбол

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами

При совершении обмена "Ливерпулю" придется доплатить
Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО

Капитан "Интер Майами" отметился голом и ассистом в игре, завершившейся вничью

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026