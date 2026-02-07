Родриго недоволен своим положением в "Реале"

Крайний нападающий мадридского "Реала" Родриго испытывает недовольство своим нынешним положением в команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, бразильский футболист считает, что обладает большим потенциалом, чем его соотечественник Эндрик, выступающий на правах аренды за "Лион" и отличившийся высокой результативностью.

Источник отмечает, что окружение Родриго уже проинформировало о готовности игрока покинуть мадридский клуб в случае отсутствия изменений в его статусе.

В текущем сезоне Родриго провел 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Эндрик в конце декабря был арендован "Лионом". В составе французского клуба 19-летний нападающий забил пять мячей и сделал одну голевую передачу в восьми встречах.