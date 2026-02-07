Ла Лига: испанские гранды продолжают чемпионскую гонку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В эти выходные пройдет основная часть 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Как передает İdman.Biz, перед туром "Барселона" идет первой с 55 очками, следом располагается "Реал Мадрид" (54). В зоне Лиги чемпионов также находятся "Атлетико Мадрид" (45) и "Вильярреал" (42), а замыкают верхнюю шестерку "Реал Бетис" (35) и "Эспаньол" (34).
Тур стартовал в пятницу, 6 февраля, матчем "Сельта" – "Осасуна", который завершился со счетом 1:2.
"Барселона" – "Мальорка" (7 февраля)
Для "Барселоны" это возможность сохранить лидерство на фоне плотной гонки с "Реал Мадрид". Любая осечка в этом противостоянии может привести либо к смене лидера, либо к увеличению отрыва каталонцев от главного преследователя. В кадровом плане у каталонцев есть подтвержденные потери: Рафинья получил повреждение приводящей мышцы правого бедра, Педри травмировал правое подколенное сухожилие. При этом у "сине-гранатовых" достаточно ресурсов, чтобы рассчитывать на три очка в противостоянии с не самым сильным соперником.
"Мальорка" подходит к туру на 14-м месте с 24 очками и ведет борьбу за то, чтобы оторваться от нижней части турнирной таблицы.
"Валенсия" – "Реал Мадрид" (8 февраля)
"Реал Мадрид" преследует "Барселону" на расстоянии одного очка, поэтому цена ошибки в каждом туре для мадридцев максимально высока. Перед выездом к "Валенсии" клуб получил два медицинских сообщения: у Джуда Беллингема выявлена травма полусухожильной мышцы левой ноги, а у Родриго диагностирован тендиноз подколенного сухожилия правой ноги.
Для "Валенсии", занимающей 16-е место с 23 очками, каждая домашняя игра сейчас имеет большое турнирное значение, так как плотность в нижней части таблицы не оставляет пространства для затяжных серий без набранных очков.
"Атлетико Мадрид" – "Реал Бетис" (8 февраля)
"Атлетико Мадрид" идет третьим и продолжает держать темп в борьбе за верхние позиции, тогда как "Реал Бетис" располагается в еврокубковой зоне. Как и лидерам чемпионской гонки, “Атлетико” также нельзя терять очки, так как идущий на четвертой строчке “Вильярреал”, находится на расстоянии вытянутой руки и может воспользоваться осечкой конкурента за “бронзу”.
При этом в мадридском клубе подтвердили мышечную травму правого бедра у Пабло Барриоса, который был вынужден покинуть поле в недавнем матче. Сроки его возвращения будут зависеть от процесса восстановления.
Остальные матчи 23-го тура Ла Лиги:
6 февраля
"Сельта" – "Осасуна" 1:2
7 февраля
"Райо Вальекано" – "Реал Овьедо"
"Севилья" – "Жирона"
"Реал Сосьедад" – "Эльче"
8 февраля
"Депортиво Алавес" – "Хетафе"
"Атлетик" – "Леванте"
9 февраля
"Вильярреал" – "Эспаньол"
Турнирная таблица Ла Лиги перед субботней частью 23-го тура:
1. "Барселона" – 55
2. "Реал Мадрид" – 54
3. "Атлетико Мадрид" – 45
4. "Вильярреал" – 42
5. "Реал Бетис" – 35
6. "Эспаньол" – 34
7. "Сельта" – 33
8. "Осасуна" – 29
9. "Реал Сосьедад" – 28
10. "Депортиво Алавес" – 25
11. "Атлетик" – 25
12. "Жирона" – 25
13. "Эльче" – 24
14. "Мальорка" – 24
15. "Севилья" – 24
16. "Валенсия" – 23
17. "Хетафе" – 23
18. "Райо Вальекано" – 22
19. "Леванте" – 18
20. "Реал Овьедо" – 16