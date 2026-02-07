8 Февраля 2026
RU

Ла Лига: испанские гранды продолжают чемпионскую гонку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Обзор
7 Февраля 2026 15:43
71
Ла Лига: испанские гранды продолжают чемпионскую гонку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В эти выходные пройдет основная часть 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает İdman.Biz, перед туром "Барселона" идет первой с 55 очками, следом располагается "Реал Мадрид" (54). В зоне Лиги чемпионов также находятся "Атлетико Мадрид" (45) и "Вильярреал" (42), а замыкают верхнюю шестерку "Реал Бетис" (35) и "Эспаньол" (34).

Тур стартовал в пятницу, 6 февраля, матчем "Сельта" – "Осасуна", который завершился со счетом 1:2.

"Барселона" – "Мальорка" (7 февраля)

Для "Барселоны" это возможность сохранить лидерство на фоне плотной гонки с "Реал Мадрид". Любая осечка в этом противостоянии может привести либо к смене лидера, либо к увеличению отрыва каталонцев от главного преследователя. В кадровом плане у каталонцев есть подтвержденные потери: Рафинья получил повреждение приводящей мышцы правого бедра, Педри травмировал правое подколенное сухожилие. При этом у "сине-гранатовых" достаточно ресурсов, чтобы рассчитывать на три очка в противостоянии с не самым сильным соперником.

"Мальорка" подходит к туру на 14-м месте с 24 очками и ведет борьбу за то, чтобы оторваться от нижней части турнирной таблицы.

"Валенсия" – "Реал Мадрид" (8 февраля)

"Реал Мадрид" преследует "Барселону" на расстоянии одного очка, поэтому цена ошибки в каждом туре для мадридцев максимально высока. Перед выездом к "Валенсии" клуб получил два медицинских сообщения: у Джуда Беллингема выявлена травма полусухожильной мышцы левой ноги, а у Родриго диагностирован тендиноз подколенного сухожилия правой ноги.

Для "Валенсии", занимающей 16-е место с 23 очками, каждая домашняя игра сейчас имеет большое турнирное значение, так как плотность в нижней части таблицы не оставляет пространства для затяжных серий без набранных очков.

"Атлетико Мадрид" – "Реал Бетис" (8 февраля)

"Атлетико Мадрид" идет третьим и продолжает держать темп в борьбе за верхние позиции, тогда как "Реал Бетис" располагается в еврокубковой зоне. Как и лидерам чемпионской гонки, “Атлетико” также нельзя терять очки, так как идущий на четвертой строчке “Вильярреал”, находится на расстоянии вытянутой руки и может воспользоваться осечкой конкурента за “бронзу”.

При этом в мадридском клубе подтвердили мышечную травму правого бедра у Пабло Барриоса, который был вынужден покинуть поле в недавнем матче. Сроки его возвращения будут зависеть от процесса восстановления.

Остальные матчи 23-го тура Ла Лиги:

6 февраля
"Сельта" – "Осасуна" 1:2

7 февраля
"Райо Вальекано" – "Реал Овьедо"
"Севилья" – "Жирона"
"Реал Сосьедад" – "Эльче"

8 февраля
"Депортиво Алавес" – "Хетафе"
"Атлетик" – "Леванте"

9 февраля
"Вильярреал" – "Эспаньол"

Турнирная таблица Ла Лиги перед субботней частью 23-го тура:

1. "Барселона" – 55
2. "Реал Мадрид" – 54
3. "Атлетико Мадрид" – 45
4. "Вильярреал" – 42
5. "Реал Бетис" – 35
6. "Эспаньол" – 34
7. "Сельта" – 33
8. "Осасуна" – 29
9. "Реал Сосьедад" – 28
10. "Депортиво Алавес" – 25
11. "Атлетик" – 25
12. "Жирона" – 25
13. "Эльче" – 24
14. "Мальорка" – 24
15. "Севилья" – 24
16. "Валенсия" – 23
17. "Хетафе" – 23
18. "Райо Вальекано" – 22
19. "Леванте" – 18
20. "Реал Овьедо" – 16

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"
11:49
Мировой футбол

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"

Главный тренер горожан пожаловался на слабую реализацию моментов
"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"
11:16
Мировой футбол

"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"

Мадридский клуб заинтересован в подписании Ибраимы Конате на правах свободного агента

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"
10:59
Мировой футбол

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"

Полузащитник оформил четвертый хет трик в чемпионате Англии в составе лондонского клуба

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри
10:31
Мировой футбол

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри

Мадридский клуб рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" как потенциального лидера команды

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги
10:15
Мировой футбол

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги

Португалец недоволен трансферной политикой "Аль-Насра" и требует изменений уже летом

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами
09:59
Мировой футбол

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами

При совершении обмена "Ливерпулю" придется доплатить
Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО

Капитан "Интер Майами" отметился голом и ассистом в игре, завершившейся вничью

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026