Ла Лига: испанские гранды продолжают чемпионскую гонку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В эти выходные пройдет основная часть 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает İdman.Biz, перед туром "Барселона" идет первой с 55 очками, следом располагается "Реал Мадрид" (54). В зоне Лиги чемпионов также находятся "Атлетико Мадрид" (45) и "Вильярреал" (42), а замыкают верхнюю шестерку "Реал Бетис" (35) и "Эспаньол" (34).

Тур стартовал в пятницу, 6 февраля, матчем "Сельта" – "Осасуна", который завершился со счетом 1:2.

"Барселона" – "Мальорка" (7 февраля)

Для "Барселоны" это возможность сохранить лидерство на фоне плотной гонки с "Реал Мадрид". Любая осечка в этом противостоянии может привести либо к смене лидера, либо к увеличению отрыва каталонцев от главного преследователя. В кадровом плане у каталонцев есть подтвержденные потери: Рафинья получил повреждение приводящей мышцы правого бедра, Педри травмировал правое подколенное сухожилие. При этом у "сине-гранатовых" достаточно ресурсов, чтобы рассчитывать на три очка в противостоянии с не самым сильным соперником.

"Мальорка" подходит к туру на 14-м месте с 24 очками и ведет борьбу за то, чтобы оторваться от нижней части турнирной таблицы.

"Валенсия" – "Реал Мадрид" (8 февраля)

"Реал Мадрид" преследует "Барселону" на расстоянии одного очка, поэтому цена ошибки в каждом туре для мадридцев максимально высока. Перед выездом к "Валенсии" клуб получил два медицинских сообщения: у Джуда Беллингема выявлена травма полусухожильной мышцы левой ноги, а у Родриго диагностирован тендиноз подколенного сухожилия правой ноги.

Для "Валенсии", занимающей 16-е место с 23 очками, каждая домашняя игра сейчас имеет большое турнирное значение, так как плотность в нижней части таблицы не оставляет пространства для затяжных серий без набранных очков.

"Атлетико Мадрид" – "Реал Бетис" (8 февраля)

"Атлетико Мадрид" идет третьим и продолжает держать темп в борьбе за верхние позиции, тогда как "Реал Бетис" располагается в еврокубковой зоне. Как и лидерам чемпионской гонки, “Атлетико” также нельзя терять очки, так как идущий на четвертой строчке “Вильярреал”, находится на расстоянии вытянутой руки и может воспользоваться осечкой конкурента за “бронзу”.

При этом в мадридском клубе подтвердили мышечную травму правого бедра у Пабло Барриоса, который был вынужден покинуть поле в недавнем матче. Сроки его возвращения будут зависеть от процесса восстановления.

Остальные матчи 23-го тура Ла Лиги:

6 февраля

"Сельта" – "Осасуна" 1:2

7 февраля

"Райо Вальекано" – "Реал Овьедо"

"Севилья" – "Жирона"

"Реал Сосьедад" – "Эльче"

8 февраля

"Депортиво Алавес" – "Хетафе"

"Атлетик" – "Леванте"

9 февраля

"Вильярреал" – "Эспаньол"

Турнирная таблица Ла Лиги перед субботней частью 23-го тура:

1. "Барселона" – 55

2. "Реал Мадрид" – 54

3. "Атлетико Мадрид" – 45

4. "Вильярреал" – 42

5. "Реал Бетис" – 35

6. "Эспаньол" – 34

7. "Сельта" – 33

8. "Осасуна" – 29

9. "Реал Сосьедад" – 28

10. "Депортиво Алавес" – 25

11. "Атлетик" – 25

12. "Жирона" – 25

13. "Эльче" – 24

14. "Мальорка" – 24

15. "Севилья" – 24

16. "Валенсия" – 23

17. "Хетафе" – 23

18. "Райо Вальекано" – 22

19. "Леванте" – 18

20. "Реал Овьедо" – 16