8 Февраля 2026
RU

Азербайджанская Премьер-лига: объявлены назначения на матчи 19-го тура

Мировой футбол
Новости
7 Февраля 2026 15:26
41
Азербайджанская Премьер-лига: объявлены назначения на матчи 19-го тура

Обнародованы судейские назначения на матчи 19-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур откроется матчем между "Сабахом" и "Араз-Нахчываном", который обслужит Турал Гурбанов. Заключительную встречу тура "Нефтчи" - "Габала" доверили Алияру Агаеву.

Азербайджанская Премьер-лига
Второй круг, 19-й тур

8 февраля
16:00 "Сабах" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Муслим Алиев, Али Алиев
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Эмин Алиев
Инспектор судей: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Банк Республика Арена

18:30 "Сумгайыт" - "Зиря"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Теймур Теймурув, Алик Юнусов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Камран Алиев
Инспектор судей: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Анар Шыхалиев
Городской стадион Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде

9 февраля
14:30 "Имишли" - "Кяпаз"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талибзаде, Ислам Мамедов
VAR: Эльчин Месиев
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Инспектор судей: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы

18:30 "Туран Товуз" - "Карван-Евлах"
Судьи: Вугар Гасанли, Камран Байрамов, Зохраб Аббасов, Мурад Салимов
VAR: Ниджат Исмайыллы
AVAR: Парвин Талибов
Инспектор судей: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Азерсун Арена"

10 февраля
14:30 "Шамахы" - "Карабах"
Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Руслан Гулиев
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Инспектор судей: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Явер Рагимов
Городской стадион Шамахы

19:00 "Нефтчи" - "Габала"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Керим Зейналов, Акбер Ахмедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эльвин Байрамов
Инспектор судей: Джейхун Гашымов
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Мухаррамов
Palms Sports Arena.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"
11:49
Мировой футбол

Гвардиола указал на проблему "Манчестер Сити"

Главный тренер горожан пожаловался на слабую реализацию моментов
"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"
11:16
Мировой футбол

"Реал" сделал предложение игроку "Ливерпуля"

Мадридский клуб заинтересован в подписании Ибраимы Конате на правах свободного агента

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"
10:59
Мировой футбол

Коул Палмер стал рекордсменом "Челси"

Полузащитник оформил четвертый хет трик в чемпионате Англии в составе лондонского клуба

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри
10:31
Мировой футбол

"Реал" готов предпринять серьезные шаги по подписанию Родри

Мадридский клуб рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" как потенциального лидера команды

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги
10:15
Мировой футбол

Роналду поставил ультиматум Саудовской Аравии и пригрозил уходом из лиги

Португалец недоволен трансферной политикой "Аль-Насра" и требует изменений уже летом

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами
09:59
Мировой футбол

"Реал" и "Ливерпуль" могут совершить обмен футболистами

При совершении обмена "Ливерпулю" придется доплатить
Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО
09:10
Мировой футбол

Лионель Месси забил эквадорской "Барселоне" - ВИДЕО

Капитан "Интер Майами" отметился голом и ассистом в игре, завершившейся вничью

Самое читаемое

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО
5 Февраля 13:24
Бадминтон

Юные бадминтонисты и первые международные шаги: Azerbaijan International 2026 – РЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ФОТО

İdman.Biz поговорил с азербайджанскими бадминтонистами, выступающими на международном турнире Azerbaijan International 2026