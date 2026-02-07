Азербайджанская Премьер-лига: объявлены назначения на матчи 19-го тура

Обнародованы судейские назначения на матчи 19-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур откроется матчем между "Сабахом" и "Араз-Нахчываном", который обслужит Турал Гурбанов. Заключительную встречу тура "Нефтчи" - "Габала" доверили Алияру Агаеву.

Азербайджанская Премьер-лига

Второй круг, 19-й тур

8 февраля

16:00 "Сабах" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Муслим Алиев, Али Алиев

VAR: Раван Гамзазаде

AVAR: Эмин Алиев

Инспектор судей: Зохраб Гадиев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Банк Республика Арена

18:30 "Сумгайыт" - "Зиря"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахиль Рамазанов, Теймур Теймурув, Алик Юнусов

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Камран Алиев

Инспектор судей: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Анар Шыхалиев

Городской стадион Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде

9 февраля

14:30 "Имишли" - "Кяпаз"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талибзаде, Ислам Мамедов

VAR: Эльчин Месиев

AVAR: Эльшад Абдуллаев

Инспектор судей: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы

18:30 "Туран Товуз" - "Карван-Евлах"

Судьи: Вугар Гасанли, Камран Байрамов, Зохраб Аббасов, Мурад Салимов

VAR: Ниджат Исмайыллы

AVAR: Парвин Талибов

Инспектор судей: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

"Азерсун Арена"

10 февраля

14:30 "Шамахы" - "Карабах"

Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Руслан Гулиев

VAR: Камранбей Рагимов

AVAR: Эйюб Ибрагимов

Инспектор судей: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Городской стадион Шамахы