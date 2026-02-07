"Ливерпуль" готов пойти на условия Собослаи по новому контракту

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" готов удовлетворить требования полузащитника Доминика Собослаи по зарплате в рамках нового контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, 25-летний хавбек рассчитывает на оклад в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 290 тысяч евро, примерно 536 тысяч манатов), и мерсисайдский клуб готов ускорить переговорный процесс по новому соглашению.

Источник отмечает, что продление контракта с венгерским футболистом входит в число приоритетных задач "Ливерпуля" перед летним трансферным окном. Ожидается, что ближайшие переговоры между сторонами состоятся после закрытия зимнего трансферного периода.

Также подчеркивается, что самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля" в настоящее время остается вингер Мохамед Салах, зарабатывающий 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 460 тысяч евро, примерно 851 тысяча манатов).

В текущем сезоне Доминик Собослаи провел 33 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 85 млн евро (примерно 157 млн манатов).