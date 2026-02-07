"Барселона" официально вышла из проекта Европейской Суперлиги

Футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте объявил о выходе из проекта Европейской Суперлиги.

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб официально уведомил компанию European Super League Company, а также другие участвующие клубы о своем решении прекратить участие в проекте.

В заявлении "Барселоны" подчеркивается, что уведомление было направлено в установленном порядке и вступает в силу с момента его подачи.

Напомним, что о создании Европейской Суперлиги было объявлено в 2021 году. "Барселона" входила в число 12 клубов-основателей турнира. УЕФА выступил с резкой критикой проекта и заявил о возможных санкциях в отношении клубов, включая отстранение от внутренних, европейских и мировых соревнований.