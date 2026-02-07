Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" назвал подходящего тренера для команды - ВИДЕО

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает Зинедина Зидана наиболее подходящим специалистом для работы с командой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, экс-футболист отметил сложность выбора тренера для манкунианцев из-за большого количества громких имен, уже работавших с клубом.

"В "Манчестер Юнайтед" было так много известных тренеров, что найти подходящего специалиста действительно сложно. Я бы включил в этот список Зинедина Зидана", - сказал Браун.

По его словам, французский специалист обладает необходимыми качествами для работы в клубе с подобной историей и давлением. "У него есть аура и характер, которые необходимы для управления командой, где уже сменилось несколько известных тренеров", - подчеркнул Браун.

Напомним, что Зинедин Зидан после ухода из мадридского "Реала" регулярно фигурирует в числе кандидатов на различные тренерские должности, однако на данный момент остается без клуба.