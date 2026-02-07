АПЛ: соперник "Карабаха" надеется прервать безвыигрышную серию, центральная битва в Ливерпуле – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В эти выходные завершится 25-й тур Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, за которой в Азербайджане следят пристальнее обычного, учитывая недавний матч агдамского "Карабаха" в Лиге чемпионов с "Ливерпулем" (0:6) и скорое противостояние там же с "Ньюкаслом".

Как передает İdman.Biz, перед 25-м туром АПЛ лондонский "Арсенал" продолжает уверенно лидировать, опережая ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на шесть очков. В первой пятерке также "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Тур начался в пятницу, 6 февраля, когда “Лидс” на своем поле обыграл “Ноттингем Форест” со счетом 3:1.

Внимание азербайджанских болельщиков будет приковано прежде всего к матчу между "Ньюкаслом" и "Брентфордом", а центральный поединок тура пройдет в Ливерпуле, где бывший соперник "Карабаха" примет "Манчестер Сити".

"Ньюкасл" - "Брентфорд" (7 февраля)

"Ньюкасл" сейчас переживает не самый лучший отрезок сезона. После серии из трех побед в АПЛ подопечные Энди Хау столько же матчей не могут выиграть. В 22-м туре они сыграли вничью с аутсайдером "Вулверхэмптоном" (1:1), затем уступили "Астон Вилле" (0:2) и были разгромлены "Ливерпулем" (1:4). Кроме того, на этой неделе "сороки" выбыли из Кубка английской лиги, проиграв в ответном полуфинальном матче "Манчестер Сити" со счетом 1:3. В такой ситуации предстоящая игра АПЛ становится хорошей возможностью для "Ньюкасла" переломить негативный тренд.

По последним новостям "Ньюкасла" ключевая тема связана с кадровой ситуацией. Главный тренер Эдди Хау подтвердил, что у Энтони Гордона проблемы с задней поверхностью бедра и есть высокая вероятность, что он пропустит матч, хотя в клубе надеются, что травма не является серьезной. При этом Хау отметил, что Бруно Гимараес близок к возвращению, а по Льюису Майли окончательное решение будет принято после заключения медицинского штаба.

У "Брентфорда" также есть кадровые потери. Джош Дасилва продолжает восстановление после травмы связок колена, а Фабиу Карвалью и Антони Миламбо, по информации клуба, выбыли до конца сезона из-за повреждений крестообразных связок.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (8 февраля)

С турнирной точки зрения это один из ключевых матчей тура. "Манчестер Сити" идет вторым и продолжает погоню за лидирующим "Арсеналом", тогда как "Ливерпуль" находится в плотной группе команд, претендующих на места в еврокубках.

В преддверии встречи у "Ливерпуля" основное внимание уделяется линии обороны. В клубе сообщили, что Жереми Фримпонг получил мышечную травму в матче Лиги чемпионов против "Карабаха" и не сможет сыграть с "Манчестер Сити". Также отмечается, что Джо Гомес может попасть в заявку, но, скорее всего, будет рассматриваться как вариант для выхода на замену, а Конор Брэдли выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

У "Манчестер Сити" главная интрига связана с Эрлингом Холандом. Хосеп Гвардиола накануне матча отметил, что участие форварда остается под вопросом, а также упомянул неопределенность по состоянию Бернарду Силвы.

Остальные матчи 25-го тура АПЛ:

6 февраля

"Лидс" - "Ноттингем Форест" 3:1

7 февраля

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"

"Борнмут" - "Астон Вилла"

"Арсенал" - "Сандерленд"

"Бернли" - "Вест Хэм"

"Фулхэм" - "Эвертон"

"Вулверхэмптон" - "Челси"

8 февраля

"Брайтон" - "Кристал Пэлас"

Турнирная таблица АПЛ перед субботней частью 25-го тура:

1. "Арсенал" - 53

2. "Манчестер Сити" - 47

3. "Астон Вилла" - 46

4. "Манчестер Юнайтед" - 41

5. "Челси" - 40

6. "Ливерпуль" - 39

7. "Брентфорд" - 36

8. "Сандерленд" - 36

9. "Фулхэм" - 34

10. "Эвертон" - 34

11. "Ньюкасл" - 33

12. "Борнмут" - 33

13. "Брайтон" - 31

14. "Тоттенхэм" - 29

15. "Кристал Пэлас" - 29

16. "Лидс" - 29

17. "Ноттингем Форест" - 26

18. "Вест Хэм" - 20

19. "Бернли" - 15

20. "Вулверхэмптон" - 8