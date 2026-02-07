"Тоттенхэм" разочарован трансфером Галлахера

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" испытывает разочарование в связи с трансфером полузащитника Конора Галлахера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Topskills Sports UK, в клубе считают, что крупная сумма, потраченная на футболиста, пока не оправдала себя.

Источник указывает, что пребывание Галлахера в запасе "Атлетико" не было случайным, поскольку уровень его игры не устраивал мадридский клуб. По этой причине руководство "Атлетико" на протяжении нескольких месяцев пыталось продать игрока.

26-летний полузащитник в середине января перешел в "Тоттенхэм" и подписал контракт до 2031 года. В составе лондонского клуба он принял участие в трех матчах и отметился одной результативной передачей.