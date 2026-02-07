Диогу Жота вошел в Зал славы "Вулверхэмптона"

Диогу Жота, трагически погибший прошлым летом в результате автокатастрофы, официально введен в Зал славы "Вулверхэмптона".

Как сообщает İdman.Biz, на этой неделе в музее английского клуба состоялась церемония, на которой португальского нападающего включили в Hall of Fame посмертно.

Последним клубом Жоты был "Ливерпуль", однако именно в составе "Вулверхэмптона" он провел один из ключевых этапов карьеры. За команду футболист забил 44 гола и внес вклад в возвращение клуба в элитный дивизион английского футбола.

Портрет Диогу Жоты теперь размещен в музее клуба рядом с другими знаковыми фигурами в истории "Вулверхэмптона".