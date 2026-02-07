Симеоне может покинуть "Атлетико Мадрид" по окончании сезона

Будущее главного тренера "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне в клубе оказалось под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, отношения между аргентинским специалистом и спортивным директором Матеу Алемани ухудшились после зимнего трансферного окна, что может повлиять на дальнейшую работу тренера, несмотря на действующий контракт до 2027 года.

По информации источника, мадридский клуб уже начал рассматривать возможные варианты замены Симеоне в случае его ухода по завершении сезона. При этом подчеркивается, что ключевым фактором может стать не разногласие с Алемани, а текущие результаты команды. Отмечается, что Симеоне необходимо улучшить игру "Атлетико", чтобы восстановить доверие, пошатнувшееся в последние месяцы.

Главным кандидатом на пост тренера называется наставник "Борнмута" Андони Ираола, однако сам специалист предпочитает продолжить работу в Английской Премьер-лиге.

Отметим, что Симеоне возглавляет "Атлетико Мадрид" с декабря 2011 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу Европы.

После 22 туров Ла Лиги команда Симеоне с 45 очками занимает третье место. В Лиге чемпионов "Атлетико Мадрид" финишировал на 14-й позиции в общем этапе и сыграет в плей-офф.