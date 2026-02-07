В "Манчестер Сити" готовится масштабная перестройка состава

В "Манчестер Сити" готовятся серьезные кадровые изменения по итогам сезона, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline.

По информации источника, руководство клуба намерено продолжить курс на омоложение состава, взятый еще в прошлом году. Ожидается, что масштабная перестройка пройдет независимо от того, сохранит ли свой пост главный тренер Хосеп Гвардиола.

Сообщается, что летом команду с высокой вероятностью могут покинуть Бернарду Силва и Джон Стоунс, чьи контракты подходят к завершению. Также "горожане" готовы рассмотреть предложения по Матео Ковачичу и Натану Аке. В числе возможных кандидатов на уход называется и молодой вингер Савио.

Кроме того, в "Манчестер Сити" рассчитывают, что миланский "Интер" воспользуется правом выкупа защитника Мануэля Аканджи, который в настоящее время выступает за итальянский клуб на правах аренды.