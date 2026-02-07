"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Рашфорду

"Манчестер Юнайтед" начал поиск замены нападающему Маркусу Рашфорду, который хочет продолжить карьеру в "Барселоне", где выступает на правах аренды, сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, первым вариантом для манкунианцев является 19-летний вингер "Лейпцига" Ян Диоманд. Для подписания ивуарийского футболиста клубу может потребоваться около 100 миллионов евро.

Вторым кандидатом называется 25-летний крайний нападающий "Эвертона" Илиман Ндиайе. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость сенегальского игрока оценивается в 45 миллионов евро, однако, как отмечает TEAMtalk, "Эвертон" может запросить более высокую сумму.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова выкупить Рашфорда у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро.