Сухая ничья оставила "Верону" и "Пизу" на дне таблицы

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Верона" и "Пиза" сыграли вничью со счетом 0:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча открывала игровой день тура и свела команды, делящие последнее место в турнирной таблице. Соперники испытывали серьезные проблемы в атаке и за 90 минут суммарно нанесли всего один удар в створ ворот.

Самый опасный момент первого тайма возник на 32-й минуте, когда Санди Ловрич заработал перспективный штрафной. Гифт Орбан нанес прямой удар, обвел стенку, однако мяч угодил в штангу. Во второй половине встречи каркас ворот вновь сыграл за хозяев после удара головой Стефано Морео при подаче углового.

Гости также имели шанс вырвать победу. После грубой ошибки в обороне Андриаса Эдмундссона "Пиза" провела контратаку, однако удар Хенрика Мейстера парировал вратарь.

После этой ничьей у обеих команд по 15 очков, и они продолжают делить последнее место в таблице Серии A.