"Мец" и "Лилль" сыграли вничью и прервали серии поражений

В матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу "Мец" и "Лилль" сыграли вничью со счетом 0:0, сообщает İdman.Biz.

Команды, которые на двоих проиграли семь предыдущих матчей, открывали тур очным противостоянием. Уже на 18-й минуте хозяева отправили мяч в сетку ворот "Лилля", однако гол Альфы Туре был отменен из-за офсайда у Хабиба Диалло в момент передачи.

Во втором тайме опасные моменты возникали у ворот обеих команд. Матиас Фернандес-Пардо пробил прямо в соперника, а Фелиш Коррея после добивания попал в штангу, однако счет так и не был открыт.

Нулевая ничья позволила обеим командам прервать свои серии поражений. "Лилль" с этим результатом сохранил пятую позицию в турнирной таблице Лиги 1, тогда как "Мец" по-прежнему замыкает чемпионат.