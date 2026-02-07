АПЛ: "Лидс" уверенно обыграл "Ноттингем Форест" - ВИДЕО

В Лидсе завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги между "Лидс Юнайтед" и "Ноттингем Форест", в котором победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля, сообщает İdman.Biz.

Встреча прошла на стадионе "Элланд Роуд". Счет был открыт на 26-й минуте - защитник "Лидса" Джейден Богл отправил мяч в ворота гостей. Уже через четыре минуты Ноа Окафор удвоил преимущество команды.

Во втором тайме "Лидс" продолжил давление, и на 49-й минуте нападающий Доминик Калверт-Льюин сделал счет 3:0. В концовке встречи гости сумели отыграть один мяч - на 86-й минуте отличился Лоренцо Лукка, однако на итоговый результат это не повлияло.

После этой победы "Лидс Юнайтед" набрал 29 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ноттингем Форест" с 26 очками располагается на 17-й позиции.