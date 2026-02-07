7 Февраля 2026
"Осасуна" увезла победу из Виго в матче с "Сельтой" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
7 Февраля 2026 02:08
32
"Осасуна" увезла победу из Виго в матче с "Сельтой" - ВИДЕО

В матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" принимала "Осасуну". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева поля владели территориальным преимуществом, чаще били по воротам и больше контролировали мяч, однако "Осасуна" продемонстрировала высокую реализацию своих немногочисленных шансов. Уже на 15-й минуте вратарь гостей выручил команду после опасного удара Уго Альвареса.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте - после подачи Рауля Моро точным ударом головой отличился Анте Будимир. В начале второго тайма "Сельта" восстановила равенство: Борха Иглесиас реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам.

В середине тайма Виллиот Сведберг имел отличный шанс вывести хозяев вперед, однако вратарь "Осасуны" вновь сыграл надежно. Победный гол гости забили на 79-й минуте — Алехандро Катена отдал результативную передачу Раулю Гарсии, который установил окончательный счет 2:1.

В концовке встречи Яго Аспас также не сумел переиграть поймавшего кураж голкипера гостей. После этого тура "Сельта" занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, тогда как "Осасуна" поднялась на восьмую позицию.

İdman.Biz
