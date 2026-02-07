"Аль-Наср" без Роналду обыграл "Аль-Иттихад" - ВИДЕО

В Эр-Рияде завершился матч 21-го тура саудовской Про-Лиги, в котором Аль-Наср принимал Аль-Иттихад. Встреча прошла на стадионе "Аль-Авваль Парк" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0, сообщает İdman.Biz.

Долгое время счет в матче оставался неоткрытым. Лишь на 85-й минуте полузащитник "Аль-Насра" Садио Мане реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Окончательный результат был установлен уже в компенсированное время - на 90+7-й минуте отличился Габриэл Анжело.

Отметим, что нападающий хозяев Криштиану Роналду не был включен в заявку на игру. По информации СМИ, это связано с его недовольством действиями руководства клуба и финансовыми вопросами.

После 20 сыгранных матчей "Аль-Наср" набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Иттихад" с 34 очками располагается на седьмой позиции.

В следующем туре "Аль-Иттихад" 13 февраля сыграет дома с "Аль-Фейхой", а "Аль-Наср" днем позже на выезде встретится с "Аль-Фатехом".