Бундеслига: "Айнтрахт" в меньшинстве сыграл вничью с "Унионом" - ВИДЕО

В Берлине завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги между "Унионом" и "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне, который закончился вничью -1:1, сообщает İdman.Biz.

Встреча прошла на стадионе "Ан дер Альтен Ферстерай". Счет в матче был открыт на 84-й минуте - защитник гостей Натаниэль Браун вывел "Айнтрахт" вперед. Однако уже через две минуты полузащитник франкфуртской команды Оскар Хойлунн получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Численным преимуществом "Унион" воспользовался практически сразу. На 87-й минуте Леопольд Кверфельд реализовал пенальти и восстановил равенство в счете.

После 21 тура "Айнтрахт" с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Унион" набрал 25 очков и располагается на девятой позиции.

В следующем туре берлинский клуб сыграет с "Гамбургом" 14 февраля, а в этот же день "Айнтрахт" встретится с менхенгладбахской "Боруссией".